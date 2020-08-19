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Silaj makinesi kolunu kopardı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir şahsın kolu koptu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir şahsın kolu koptu.


Olay, Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Türkmen(37) isimli şahıs tarlada mısır biçen silaj makinesi ile çalışırken bir anlık dalgınlığı sonucu kolunu makineye kaptırdı. Kolu kopan şahıs Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayatı tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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