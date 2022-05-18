SİMDER Başkanı Güney: "Olumsuzlukları birlikte aşacağız"

SİMDER, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı yapı sektörünün paydaşları ile bir araya getirdi. Tanışma ve sektörle istişare amaçlı düzenlenen toplantıda, SİMDER'in Samsun dışında tüm Orta Karadeniz'i kapsamayı, inşaat malzemecilerinin, uygulayıcıların, aracıların ve imalatçılarla hem üreticilerin hem tüketicilerin bir araya geldiği bir platform olmayı hedeflediği belirtildi.

Meslektaşların güç birliği etmesinin önemine değinen SİMDER Kurucu Başkanı Yunus Güney, “Yapı sektöründeki olumsuzlukları zorlukları bertaraf etmek için aşabilmek için bir güç birliğine bir dayanışmaya ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Genel merkez dışında ilk toplantımızı burada İlkadım'da yapıyoruz. Bundan sonra Allah nasip ederse Çarşamba, Bafra, Vezirköprü ve ilçelerimizin tümünde bunu yapmayı planlıyoruz. Meslektaşlarımızla tanışmayı planlıyoruz. Yapı sektörüne omuz veren, yapı sektöründe çalışan, yapı sektöründen malzeme temin eden tüm arkadaşlarımız tüm paydaşlarımızla birlikte bir güç birliği, dayanışma, birlikten kuvvet doğar ilkesini hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Herkesi derneğimizle haşır neşir olmaya, derneğimize üye olmaya dolayısıyla dernek çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz” dedi.

SİMDER'in kurulmasıyla oluşan dayanışmanın ilk sonuçlarını da aldıklarını söyleyerek şu ana kadarki çalışmalarından bahseden Başkan Güney, “Dernek kurulalı 3-4 ay oldu. Bu süreç içerisinde Büyükşehir, Atakum ve İlkadım belediye başkanları ile görüşmeler yaptık. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen ay çıkan 17 maddelik plan notlarının hazırlanmasında, arka planda çalışmalarımız etkili oldu. 2-3 yıldan beridir uğraştığımız bir konuydu. Birlik olmadığımız için hayata geçiremiyorduk. Bu plan notlarının çok önemli olduğunu, inşaatta emsal artışı olduğunu, Samsun genelinin eğimli araziye sahip olduğunu, bu eğimli araziden dolayı -1'in çok önemli olduğunu, ortak alanların emsal dışına çıkarılması gerektiğini anlattık. Yapı sektörünün gücü ve dayanışmasını göstermekle bu çalışma hayata geçti. Bu ve bunun gibi birçok çalışmamız olacak inşallah” diye konuştu.

İnşaatçılar ve müteahhitlere yönelik bir algıyı da yıkmak istediklerini anlatan Güney, “Sektöründe hizmet veren arkadaşların en düşüğü 10-15 daire yapıyor. 10-15 daire yapmak demek 10-15 milyonluk ciroya sahip olmak demek. Böyle bir ciro her sanayicide olmaz. Sizin her biriniz bir sanayicisiniz. Müteahhitler bu toplumun yapısını, yapı sektörünü, şehrini, medeniyetini inşa eden kişilerdir. Müteahhitler küçük birer sanayici, müteahhitler riski en fazla barındıran kişilerdir. Müteahhit hem imal edecek hem proje edecek hem yapacak hem de satacak. Bu risk emin olun hiçbir meslekte yoktur” sözlerine yer verdi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise sözlerine inşaat ve müteahhitlik sektörünün bir platform bünyesinde toplanarak dayanışmaya gitmesini kutlayarak başladı.

Proje ve çalışmalarından da bahseden Başkan Demirtaş, “Bizim Çivril'in üst tarafında Kapaklı'da 150 dönüm belediyemize ait bir alan var. Bu alanda bungalov evler diyebileceğimiz ahşap türü, konaklama ve yemek imkânı sağlayacak bir yapı oluşturma düşüncemiz var. Orman vasfını bozmadan içerisine betonarme değil ahşap yapılar koymak suretiyle oranın yaşanılır bir alan olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Demirtaş ayrıca SİMDER üyelerinin dile getirdiği üzere yapı ruhsatı verilmesindeki uzun süreci kısaltmak adına çalışacaklarını belirtti.

Çok sayıda üyenin katıldığı kahvaltı programı katılımcıların sohbetinden sonra sona erdi.