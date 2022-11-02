Simit fiyatına vali ayarı

Samsun'da 3 TL'den 4 TL'ye yükseltilen simit fiyatına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı el attı. Vali Dağlı'nın çağrısı üzerine tekrar toplanan kurul, simidi 10 gram artırdı, fiyatını ise değiştirmedi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapılmıştı. 60 gramı 3 TL'den satılan susamlı Samsun simidinin fiyatı 4 liraya çıkarıldı. Vali Zülkif Dağlı, zammı uygulayan kurulu toplantıya çağırarak, fiyat tarifesini görüştü. Yapılan görüşme sonucu Samsun'da 60 gramı 4 TL'den satılan simidin gramajı arttırılarak, 70 gramı 4 TL olarak revize edildi.

Konu hakkında açıklama yapan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Samsun'da simit fiyatlarına zam yapmıştık. 60 gramı 3 TL'den satılan simidin fiyatı 1 TL zamlanarak 4 TL olmuştu. Vali Zülkif Dağlı'nın daveti üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte bir toplantı yaptık. Toplantı sonucu simidin gramajını arttırdık. Böylelikle Samsun'da 60 gramı 4 TL'den simit, 70 gramı 4 TL olarak satışa sunulacak” dedi.

28 Ekim'de yürürlüğe giren zamlı tarife, Vali Dağlı'nın olaya müdahil olması ile vatandaşın lehine değiştirildi.