Simülasyon Aracı ile emniyet kemeri eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Simülasyon Aracı, Yakakent ilçesine konuşlandırıldı.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda Yakakent İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Simülasyon Aracı ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve öğrencilerin katılımı ile emniyet kemerinin kullanımının önemi hakkında eğitim verildi.

Eğitimden 200 öğrenci ve 70 vatandaş yararlandı.