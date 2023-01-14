Sinan Kaloğlu: "İzmir ve Altay daha ne kadar kafasını kuma sokacak"

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Samsunspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Kaloğlu, mali açıdan çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlar da çok centilmendi. Zor bir karılaşma oldu. Eşit şartlarda ve kadrolarda değiliz. Stratejimiz yediğimiz gole kadar tutu. İki golü de kendi kendimize attık. İyi oyunculara sahip Samsunspoor var. Maçı bırakmadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Rakibi analiz edecek programa bile giremiyoruz. Paramız yetmiyor. Oyuncularımı motive etmekte zorlanıyorum. İzmir ve Altay ne kadar daha kafasını kuma sokacak. Bu çocuklar ilk yarıda bu kadar olumsuzluğa rağmen kimsenin belemediği puanlar topladı. Oyuncularımız daha ne kadar sabredecek. Oyunculara teklifler var. Hafta içi boşa çıkacak oyuncular var. Oyuncularımızı nasıl tutacağız. İzmir ve Altay'a sesleniyorum. Bu çocuklara yazık değil mi? Oyuncularımla gurur duyuyorum. Yenseler de yenilseler de gurur duyuyorum. Kimse onlara bir şey diyemez. Hatıra bilet bile alınmadı. Kendi kendimize kamp yaptık. Devam edin İzmir devam edin" dedi.