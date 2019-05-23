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Sinan Tuzcu Samsunlu hayranlarıyla buluşuyor

Başarılı oyuncu Sinan Tuzcu, Samsunlu kitapseverlerle bir araya gelecek.


Tuzcu, 25 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te düzenlenecek imza gününde “Aşkın Kursağında Kalan” isimli yeni kitabını imzalayacak. Etkinliğe Piazza AVM ev sahipliği yapacak.


Yeni kitabı “Aşkın Kursağında Kalan” ile büyük beğeni toplayan oyuncu Sinan Tuzcu, imza gününde kitabını Samsunlu sevenleri için imzalayacak. Tuzcu'yu kitap tutkunlarıyla bir araya getirecek etkinlik, 25 Mayıs Cumartesi günü D&R Samsun Piazza AVM'de gerçekleşecek.

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