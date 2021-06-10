Sınav kaygısı ile baş etmenin yolları

Klinik Psikolog ve Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin uzman konuğu PUAMER Müdür Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli oldu.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için sınavların yaklaştığı son dönemlerde tüm katılımcılara açık olarak düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yapıldığı söyleşi, OMÜ Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlandı. Etkinliğin açılış konuşmasında Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz, PUAMER'in faaliyet alanları hakkında bilgilendirmeler yaparak sözü Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli'ye bıraktı. Şanli, hayatımız boyunca sürekli bir sınanma kaygısıyla ve sınavla karşı karşıya geldiğimizi, bu süreçte yaşanan kaygıların da normal karşılanması gerektiğini ancak kontrol edilemeyen kaygıların bireyin sağlığını ve hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

Bireylerin güçlü ve gelişmesi gereken yönleriyle kendini tanıyarak hedeflerine odaklanmaları gerektiğini belirten Şanli, başarının tanımından, öğrenme süreçlerinde bilginin bellekte işlenmesinden ve öğrenilen bilginin hatırlanma süreçlerinde kaygının neden olduğu engellerden, kaygının etkilerinden, kaygının yönetilmesini kolaylaştıracak tekniklerden bahsetti.

Son olarak sınava girecek öğrencilere pratik soru çözme önerilerinde bulunan Şanli, katılımcılara hayat boyu karşılaşacak oldukları tüm sınavlar için başarı dileklerinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Etkinlik sonrasında PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, pandemi sürecinde PUAMER tarafından gerçekleştirilen online seminerlere desteğini veren OMÜ Rektörlüğü'ne ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu.