Hilal Aydemir, "Sınav kaygısı kişide çeşitli seviyelerde fiziksel, bilişsel, davranışsal ve duygusal semptomlara neden olur. Sınav kaygısı yaşayan çocuğunuzun aile olarak yanında olduğunuzu hissettirmeniz gerekmektedir. Bu sayede çocuk üzerindeki baskıyı daha az hissedecektir” dedi.

Sınav kaygısının, bireylerin sınav anında bildiklerini unutmasına, bilgilerini etkin kullanamamasına ve başarısızlığa yol açtığını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Hilal Aydemir, çocukların sınav anında bildiklerini unutmasına neden olan "sınav kaygısı" konusunda bilgiler verdi. Sınav kaygısının, sınav zamanlarında ortaya çıkan aşırı sıkıntı ve endişeye neden olan psikolojik bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Hilal Aydemir, "Çoğu insan sınavlardan önce kaygı ve korku yaşar. Aslında, normal seviyede yaşanan kaygı kişiyi korur ve sağlıklı bir duygudur. Kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak uyanıklık tutar ve daha iyi iş çıkarmak için yardımcı olur. Ancak, kaygı ve korkunun aşırı düzeyde yaşanması kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyerek performansının da azalmasına ve bozulmasına neden olur. Sınav kaygısı ve korkusunu yoğun yaşayan çocuklarda destek alınması önemlidir” diye konuştu.

Hilal Aydemir, sınav kaygısı ile başa çıkma yolları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kaygıyı yönetmek için kişinin kendisine uygun bir motivasyon bulması gerekir. Kaygıyı gelecek korkusuna dönüştürmeden, mevcut kaygıyı olumlu bir yöne yönlendirmek gerekir. Kişinin kendisine boş zamanlarında vakit ayırması ve sevdiği şeylere odaklanması gerekir. Kişinin kaygıyı yönlendireceği bir hobi edinmesi gerekir. Sınav kaygısı kişide çeşitli seviyelerde fiziksel, bilişsel, davranışsal ve duygusal semptomlara neden olur. Sınav kaygısı yaşayan çocuğunuzun aile olarak yanında olduğunuzu hissettirmeniz gerekmektedir. Bu sayede çocuk üzerindeki baskıyı daha az hissedecektir."