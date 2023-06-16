Sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları

Dr. Hilal Aydemir, "Sınav kaygısından, kendinize sınava yeterince hazır olduğunuzun mesajını vererek azaltabilirsiniz" dedi.

Üniversite sınavına saatler kala üniversite adaylarında sınav kaygısı da artıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Dr. Hilal Aydemir, "Sınav kaygısı nedir, sınav kaygısı ile nasıl başa çıkılır?" sorularına yanıt vererek üniversite adaylarının heyecanlarını yenmeleri ve sınav kaygısından uzaklaşması adına tavsiyelerde bulundu.

Sınav kaygısı

Çalışılan ve öğrenerek sahibi olunan bilgilerin sınavda unutulması, hatırlanmaması gibi durumun öğrencilerin karşısına sınav kaygısı olarak çıktığını belirten Dr. Hilal Aydemir, "Sınav öncesinde kaygınızın artması duygusal duyunuzun düşmesi gibi durumlar çok doğal ve beklenen bir durumdur. Lütfen bu durumda hislerini paylaşın ve hayatın sınavdan ibaret olmadığını kendinize hatırlatın. Sınav kaygısıyla mücadele etmeniz için mutlaka bu tavsiyelerimize kulak verin. Öncelikle sınavdan bir gün önce ders çalışmak kaygıyı daha da arttırabilir. Çünkü son gün 'bir şey yapamıyorum, başarılı olamayacağım, yeterli değilim' gibi düşüncesi oluşabilir bu yüzden sınava son bir gün kala ders çalışılmamasını öneriyoruz" diye konuştu.

Sınav kaygısı ile baş etme

Kaygı ile baş etme yollarını anlatan Dr. Hilal Aydemir, "Ders çalışmak yerine, ılık bir duş almak, neşeli bir film izlemek, kaygıdan uzaklaştırıcı bir aktivitede bulunmak, kaygıyı daha rahat baş etmemizi sağlayacaktır. Kriz anında nasıl hareket edeceğimizi bilmek de çok önemlidir. Nefes egzersizlerini ne zaman, nasıl yapacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Böyle bir kriz durumunda kendimizi rahatlatmak ve kaygıyı uzaklaştırmak adına etkili olacaktır. Sınavdan önce günlük hayatınızda önemli bir değişiklik yapılmamalıdır. Uyku ve beslenme düzeniniz her zamanki gibi olmalı değişiklik yapılmamalıdır. Aileler çocuklarını sınavdan önce erkenden uyku için yatırma ya da aşırı karbonhidratlı, şekerli gıdalar gibi besleme eylemine girebiliyorlar. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Günlük hayatımızda nasıl uyku düzenimiz ve beslenmemiz varsa öyle devam etmemiz gerekiyor. Bu iki eylemdeki değişiklikler sınav gününde öğrencide farklı tepkimeler verebileceğinden dikkat edilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Uyku ve beslenme düzenine dikkat"

Aydemir, "Sınavdan önce bir şeyler atıştırmanın yararlı olacaktır. Fakat aşırı karbonhidrat tüketiminden kaçınılmalıdır.

Bir çok insan da sınav stresi, sınav kaygısı, tam sınav anında sınav kitapçığı önüne gelene kadar artabilir. Bu normal ve beklendik bir durumdur. Bunu baş etmenin en iyi yöntemi sınava hazır olmak ve bunu kendinize tekrarlanmaktadır. Sınavdan önce aklımıza olumsuz ve negatif düşünceler gelebilir. 'Ya sıralamayı karıştırırsam, kaydırırsam, hata yaparsam gibi.' Aklımıza bu olumsuz düşünceler geldiğinde olumsuz düşüncelere bir dur deyip kaygınız için neden olmadığını soruları rahat okuyabileceğinizi yeterince hazır olduğunuzun mesajını kendinize verip kaygınızı azaltabilirsiniz. Herkese bol şans ve başarılar diliyorum. Unutmayın ki sınav sonucundan bağımsız olarak sizler çok değerlisiniz" ifadelerini kullandı.