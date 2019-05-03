Sınav kaygısı semineri

Samsun Final Okulları öğrencileri sınava hazırlanma sürecini en sağlıklı şekilde geçirebilmeleri ve kaygılarını kontrol altına alabilmeyi öğrenebilmeleri adına Samsun Final Okulları Konferans Salonu'nda Uzm. Psikolog Mustafa Güral 6. 7. ve 8. sınıflarımıza "Sınav Kaygısı" konusunda bilgi verdi.

Yapılan seminerde uygulamalı örneklere de değinen Güral, sınavın ve onun çocuklar üzerinde oluşturduğu etkiyi anlattı. Bu etkiden kurtulmanın yollarına da değinen Güral, semineri başarılı bir şekilde sonlandırdı.