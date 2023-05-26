Sınav kaygısına yenilmemek için düzenli beslenme ve uyku önemli

Liv Hospital Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi Psikoloji Kliniği'nden Psikolog Hale Unutmaz, kolej öğrencilerine sınav kaygısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Sınav kaygısının tanımını yapan Hale Unutmaz, “Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Sınav kaygısı, bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir” dedi.

“Başarısızlık korkusu görülebilir”

Sınav kaygısında görülebilecek belirtilere değinen psikolog Unutmaz, “Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir. Sınav kaygısının oluşmasında etkili olumsuz otomatik düşüncelere bazı örnek cümleler şunlardır: ‘Sınava hazır değilim', ‘Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma'. ‘Nerede ve ne zaman kullanacağım?' , ‘Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok', ‘Bu konuları anlayamıyorum, aptal olmalıyım', ‘Biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım', ‘Sınav kötü geçecek', ‘Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanayım'. Düşünce, nefes alma egzersizleri, gevşeme egzersizleri, kaygıyı bastırmaya değil, onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak, düşünceleri durdurma tekniği, dikkatini başka noktalara odaklama tekniği kullanılabilecek başa çıkma yollarıdır. Çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma üretmeye çalışmak gerekir. Hedef belirlenmeli, zamanı iyi kullanılmalıdır. Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir. Sınava yönelik çalışmaları son güne/geceye bırakmamak önemlidir” diye konuştu.

“Ailelere de görevler düşmektedir”

Uygun yöntemlerle kaygının azaltılmasını sağlamanın gerekli olduğunu söyleyen Unutmaz, “Dikkat edilmesi gerekenler; olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirme, kontrolün kendisinde olduğunu hatırlatma, yanıtlayabileceği sorulardan başlama, kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanma (hızlı gevşeme, dikkat artırma teknikleri, kontrollü nefes alıştırması) sınav esnasında yapılabilecek bazı çalışmalardır. Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Çocuklarına güven ve sorumluluk vermeli, onları önemsemeli ve onlara olumlu geri bildirimde bulunmalılardır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalılardır. Akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmaları da gerekmektedir. Duygu ve düşünce paylaşımı ve empati önemlidir. Sınavı yüceltmeme, ölüm kalım sorunu yapmama, yüreklendirici davranma önerilmektedir. Çocuklar koşulsuz sevilmelidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları bulmalıdırlar” şeklinde konuştu.