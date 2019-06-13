Sınav kaygısını başarıya çevirin

Sizi gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminiz oluşudur” dedi.

Medicana Samsun Hastanesinden Uzman Psikolog Dila Soğancı sınav kaygısı yaşayan öğrencilere önerilerde bulundu. Sınav kaygısı belirtilerinden bahseden Soğancı, “Sınavdan bir önceki gece uyuyamıyorsanız, sınavda heyecanlanıp çok iyi çalışmış olduğunuz ve bildiğiniz halde başarılı olamıyorsanız, sınav sırasında midenizde, karın bölgenizde gerilme ya da rahatsızlık oluyorsa, sınav sırasında soğuk terleme ve baş ağrıları çekiyorsanız, sınav sırasında zihninizin donduğunu bulanıklaştığını ve tam olarak düşünemediğinizi hissediyorsanız, sınav sırasında bildiklerinizi de unutuyorsanız, soruları olduğundan daha zor gibi algılıyor ve aslında basit olan cevapları kaçırıyorsanız, dikkatsizlik yüzünden çok sayıda hata yapıyorsanız, hiç beklemediğiniz halde sınavdan çok kötü bir not aldıysanız, çalışmanıza rağmen kötü notlar alıyor ve kendinize olan güveninizi yitiriyorsanız, sınav zamanları size kabus gibi geliyorsa sınav kaygısı yaşıyor olabilirsiniz” diye konuştu.

“Sınav kaygıları hayatı etkiler”

Yaşanılan kaygının sınav başarısına ve öğrencinin hayatına etkisini anlatan Soğancı, “Öğrenilen bilgiler transfer etmekte, okuduğunu anlama ve düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır. Dikkatte daralma ve azalma olur. Dikkat sınavın içeriğine değil, sınavın kendisine ve bağlı olarak yaşananlara odaklanır. Zihinsel beceriler zayıflar. Bilgilerin hatırlanması engellenir. Enerji tükenir ve israf edilmiş olur ve fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur” şeklinde konuştu.

“Sınav kaygısıyla başa çıkabilirsiniz”

Sınav kaygısıyla zihinsel ve bedensel uygulamalar ile başa çıkabileceğini kaydeden Soğancı, “Zihinsel uygulamalarda, olumsuz cümleleri gerçekçi cümlelerle değiştirin. Olumsuz benlik konuşması, ‘ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım' olumlu benlik konuşması ‘iyi çalışırsam bu sınavı geçebilirim' şeklindedir. Bedensel uygulamalarda günlük, sınav öncesi ve sınav anında uygulanan nefes egzersizi, doğru nefes, diferansiyel gevşeme, görselleştirme tekniği egzersizleri hissedilen kaygıyı, dikkat dağınıklığını, odaklanamamayı azaltacaktır. Sizi gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminiz oluşudur” ifadelerini kullandı.