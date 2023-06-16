'Sınav kaygısını yönetmenin sırrı özgüven'

Sınav kaygısı, hayatımızın birçok alanında karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Sınavlar sadece tek bir ölçüttür, hayatınızın geri kalanını etkilemez” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden Psikolog Anıl Özcan, anksiyete (kaygı) bozukluğunun olaylarla ilgili kontrol altına almakta güçlük çekilen, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya düşmeye neden olan, işlevsellik alanlarında düşüş gösteren aşırı bir kaygı ve kuruntu bozukluğu olduğunu söyledi. Kişinin daha çok akademik anlamda başarısız olacağına yönelik bilişsel çarpıtmaları (kehanetçilik, felaketleştirme vb.) belirgin kullanması sebebiyle akademik performans kaygısının (sınav kaygısı) ortaya çıktığını ifade eden Psk. Anıl Özcan, bu kaygıyı yönetebilmenin yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Kendinize güvenerek sınav kaygısını yönetebilirsiniz”

Sınav kaygısının öğrenciler arasında yaygın bir sorun olduğunu ve birçok öğrencinin bu kaygıyı yaşadığının altını çizen Psk. Anıl Özcan, “Kendinize güvenerek sınav kaygısını azaltabilirsiniz. Sınavda başarısız olma ihtimali olsa bile, sınavın tek ölçüt olmadığını hatırlayın. Sınav kaygısı, hayatımızın birçok alanında karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Sınavlar sadece bir ölçüt olduğu için, hayatınızın geri kalanını etkilemezler" şeklinde konuştu.

Bu önerilere dikkat

Sınav kaygısının üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirten Psk. Anıl Özcan, şu önerilerde bulundu. Öncelikle yavaşlayın. Nefes egzersizleri ve güvenli yer egzersizleri yapın. Kaygınızı tetikleyen şeyleri fark edin ve kendinizi kabul edin. Stresinizin bir sis gibi manzaranızı kapatmasına izin vermeyin, manzaranızı kafanızda tasarlayın, sise takılı kalmayın. Ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler belirleyerek sağlıklı aksiyonlar alın. Derin nefes alın: Derin nefes almak, sınav kaygısını azaltmanın en basit yollarından biridir. Derin nefes alarak, vücudunuzu sakinleştirebilirsiniz. Kendinize güvenin. Kendinize güvenerek, sınav kaygısını azaltabilirsiniz. Sınavda başarısız olma ihtimali olsa bile, sınavın tek ölçüt olmadığını hatırlayın. Olumlu düşünün. Pozitif düşünce ve olumlu öz-değerlendirme, sınav kaygısını azaltmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi olumlu ifadelerle motive edin” ifadelerini kullandı.