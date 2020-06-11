Sınava girecek öğrencilere psikolojik destek

Atakum Belediyesi, LGS ve YKS öncesinde sınav stresi yaşayan öğrenci ve veliler için ücretsiz "Psikolojik Destek Hattı" kurdu. Psikolog Gizem Özbek ve Psikolojik Danışman Dilara Koç, hattı arayan Atakumlu gençler ile ebeveynlerine psikolojik danışmanlık desteği sunacak.

Korona virüs önlemleri nedeniyle ertelenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencileri, ortaöğretime geçiş için 20 Haziran'da LYS'ye, ortaöğretim 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 27-28 Haziran'da üniversiteli olabilmek için YKS'ye girecek. Atakum Belediyesi, sınav tarihlerinin yaklaşması ile birlikte kaygı seviyeleri yükselen öğrenci ve velilere ücretsiz psikolojik destek sağlamaya başladı. Pandemi dönemini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçiren, sınav tarihlerinin ertelenmesi sonrası motivasyon sorunu yaşayan öğrenciler, Atakum Belediyesi'nin Psikolojik Destek Hattı'nı arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Sınav öncesi kaygı seviyeleri yükselen öğrenci ve velilere; Psikolog Gizem Özbek ve Psikolojik Danışman Dilara Koç destek olacak. Pandemi sürecinin ilk günlerinde zor günler yaşayan yurttaşlara, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin çağrısı sonrası danışmanlık hizmeti sunan uzmanlar, sınav stresi yaşayan gençlerle de dayanışma içerisinde olacak. Öğrenci ve veliler, 0545 684 29 29 numaralı telefondan Psikolog Gizem Özbek'e, 0534 976 23 75 numaralı telefondan da Psikolojik Danışman Dilara Koç'a ulaşabilecek.

Stres arttığında başarı olumsuz etkileniyor

Bireylerin yaşamlarının her döneminde girdikleri sınavlar nedeniyle zorluklar yaşayabildiğini belirten Psikolog Gizem Özbek, “Gerek öğrencilik dönemlerinde gerekse okul sonrasında başlayan iş hayatında bazı sınavlar ile karşılaşıyoruz. Başarılı olamayacağını düşünen bireyler, sahip oldukları bilgiyi sınavda etkin şekilde kullanamıyor. Başarısız olunacağına ilişkin korku ve kaygıları, ‘sınav stresi' şeklinde tanımlıyoruz. Aslında belirli bir düzeye kadar hissedilen kaygı ve stres kişinin gayret göstermesini, çabalamasını sağlayabileceği gibi koruyucudur da. Fakat stres ya da kaygı belirli bir düzeyin üstüne çıkarsa başarı, bilgi ve beceri olumsuz etkilenir. Sınav stresi aşırı olduğu zaman başarıyı düşürür. Bu stres ile baş edemeyen Atakumlu öğrenciler ve onların stresine ortak olan veliler, Atakum Belediyesi'nin Psikolojik Destek Hattı'na ulaşarak bizlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler” diye konuştu.

Öğrenci özgüven eksikliği yaşayabilir

Öğrenciler farklı sebeplerden dolayı kendilerini sınava hazır hissetmeyebildiğini aktaran Psikolojik Danışman Dilara Koç, “Önemli olan bu sorunun nedenine inmek. Gelecekte yaşanacak olaylar ve durumların belirsizliği, sınav öncesinde yaşanan kaygının temel nedenidir. Bu noktada ailelerin, çocuklara karşı sergiledikleri davranışlar da önemli. Kapasite üzerinde beklentiye girilmemesi gerekiyor. Böyle bir durumda öğrenci aşırı kaygılanabilir, özgüven eksikliği yaşayabilir. Öncelikle ailelerin kaygılarını yenmesi gerekiyor. Kaygısını yenmiş aile, sınava girecek öğrenciyi de rahatlatır. Atakum'da yaşayan aile ve öğrenciler eğer sınava öncesi aşırı kaygılı durumdaysalar bize ulaşarak destek alabilirler” dedi.