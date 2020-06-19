Sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yarın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

LGS'nin yapılacağı yarın öğrenciler ve veliler ile sınav görevlilerine Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Tüm toplu taşıma araçları, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak. Ayrıca ek seferler de yapılacak.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize LGS'de başarılar diliyorum. Onlara inanıyoruz. Gençlerimiz bizim için değerli ve onları seviyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizlerin görevi. Yarın yapılacak sınav öncesi ve sonrasında ulaşımlarını ücretsiz sağlayacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ'a ait tramvaylar ile diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaktır” ifadelerini kullandı.