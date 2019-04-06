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Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Samsun’un Bafra ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'na açık öğretim sınavına girmek için gelen Yusuf K.(22), görevli polislerin şüphelenmesi üzerine yapılan aramada üzerinden 3 adet tabanca mermisi çıktı. Yusuf K., Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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