Sınıf öğretmenlerinden “5E Hikayeleri”

sınıf öğrencileri tarafından “Matematik Öğretimi Dersi” kapsamında geliştirilen "5E Hikayeleri" adlı sergi düzenlendi.

OMÜ Eğitim Fakültesi B Blok giriş katında düzenlenen serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Serginin çağdaş öğrenme yaklaşımlarından 5E modeline yönelik oluşturulan planlardan oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy, “Matematik öğretimi kapsamında geliştirilen ve 2. sınıfın tüm kazanımlarını içeren 5E modeli ile öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini hedefliyoruz” dedi.

Sergiye misafir olarak katılan OMÜ Vakfı Koleji, Bahçeşehir Koleji ve Kalkancı İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, materyal sahibi öğrencilerin anlatımıyla, oyunlarla deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakaladılar.