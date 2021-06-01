Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik operasyonu

Yapılan aramada evde silah, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan çalışmalar neticesinde; 9 adet uyuşturucu, 1 adet yağma, 2 adet kasten yaralama, 3 adet 6136, 1 adet genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi ve 2 adet aile içi SKM suçlarından kaydı bulunan İ.C. isimli şahıs hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan adli arama kararı gereğince 28 Mayıs 2021 günü şahsın ikametinde yapılan aramada; 18 Adet 9x19 mm tabanca fişeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 1 adet poşet içerisinde daralı ağırlığı 262 gram gelen renk ve görünüm itibariyle toz esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde, 38 adet düzgünce katlanmış ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette daralı ağırlığı 40 gram gelen renk ve görünün itibariyle toz esrar maddesi, 1 adet düzgün katlanmış ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette daralı ağırlığı 1,04 gram gelen renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi, uyuşturucu esrar elde etmeye elverişli olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 31 gram gelen renk ve görünüm itibariyle kenevir tohumu, 14 paket halinde klipsli küçük poşetler içerisinde satışa hazır vaziyette daralı ağırlığı 50 gram gelen uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen yeşil renkli bitki parçaları, uyuşturucu metamfetamin maddesi kalıntısı bulunduğu değerlendirilen 3 adet kapsül, uyuşturucu madde kalıntısının olduğu değerlendirilen para, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda klipsli poşet ele geçirilmiş olup, gözaltına alınan şüpheli 29 Mayıs 2021 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı” denildi.