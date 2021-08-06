Sinop'ta dalgalı deniz uyarısı

SAMSUN (İHA) – Sinop'ta rüzgarın etkisiyle kuzey sahillerinde denizde dalga boyları yükseldi. Cankurtaranlar denize girmek isteyen vatandaşların güney sahillerini tercih etmesi yönünde uyardı.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran Şefi Kasım Arda Yılmazer, “Sinop Belediyesi Cankurtaran birimi olarak, bugün Kuzey sahillerinde denizin çok dalgalı olduğunu ve denize girmenin uygun olmadığını belirledik. Bu sebeple vatandaşlarımızdan güney sahillerinde denize girerlerse çok seviniriz. Kuzey sahillerinde rip akıntısı olduğundan denize girmek tehlikeli. Sinoplu vatandaşlarımız birazda olsa bu konuyla ilgili bilgi sahibiler ama şehre gelen vatandaşlarımız bilgi sahibi değiller. Bununla ilgili Sinop Belediyesi olarak tabelalarımızı yeniledik. Cankurtaranlarımızı yerleştirdik. Bilgilendirmelerimizi yaptık. Tekrardan söylüyorum vatandaşlarımızı Kuzey sahillerinde denize girdiklerinde boy seviyelerini geçmemeleri ve cankurtaranların uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz. Öncelikle de güney cephelerini kullanmalarını kuzey sahillerinde büyük dalgalar olduğu sürece girmemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.