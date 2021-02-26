Sinop'ta ocak ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

SAMSUN (İHA) – Sinop'ta Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yaklaşık yüzde 13 artarken, ithalat yaklaşık yüzde 34 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı Ocak Ayı Dış Ticaret İstatistikleri yayınlandı. Yayınlanan verilere göre 2021 yılı Ocak ayında Sinop'ta ihracat 3,6 milyon dolar (yaklaşık 3 milyon 612 bin dolar), ithalat 0,3 milyon dolar (342 bin dolar) olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ayında bu rakamlar ihracat 3,2 milyon dolar (yaklaşık 3 milyon 200 bin dolar), ithalat 0,5 milyon dolar (518 bin dolar) şeklinde olmuştu. Bir önceki yıl aynı döneme göre Sinop'ta ihracat yaklaşık yüzde 13 artarken, ithalat yaklaşık yüzde 34 azaldı.