Sinop'ta yaşlı kadını telefonla dolandıran şahıs Samsun'da yakalandı

Sinop'ta telefonla aradığı yaşlı kadını korkutup kandırarak, ziynet eşyası ve paralarını elden teslim alıp kaçan şahıs Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta kimliği belirsiz dolandırıcılar 78 yaşındaki M.Y. adlı kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar yaşlı kadını terör örgütü ile korkutup kandırarak evdeki altın ve paraları eve gelecek polise teslim etmesini istedi. Eve gelen dolandırıcı C.C. (18) yaşlı kadından 3 bin lira para, 4 adet bilezik, 6 gram altın ve 8 adet çeyrek altını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polisten yardım istedi. Sinop polisi olayla ilgili şahsın kaçtığı aracın plakasını tespit etti ve komşu illerin emniyet ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Samsun polisi Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarından C.C.'nin ticareti taksi içinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Samsun polisi C.C.'yi yakalamak için alarma geçti. C.C.'nin içinde bulunduğu ticari taksi Atakum ilçesi Atakent Kavşağı'nda ele geçirildi. Gözaltına alınan C.C. ile birlikte yaşlı kadından aldığı para ve altınlar ele geçirildi. C.C. Sinop Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.