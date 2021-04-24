Sinop'un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı

3 hafta önce binanın kapı, pencereleri ve çatısında söküm işlemleri tamamlanmış yıkıma hazır hale getirilmişti. Bugünde gerçekleştirilen yıkım ile şehrin 30 yıllık hayali olan Sinop Meydan Projesi'nde ilk somut adım atıldı. Binanın yıkımının ardından müteahhit firmaya yer teslimi yapılacağı ve alanda başlayacak çalışma ile projenin ilerleyen safhalarında yerinden olacak esnaflar için çarşı inşa edileceği öğrenildi. Yıkılan dispanserin bulunduğu alanda şehrin siluetine uygun biçimde turizme yönelik tek katlı standart dükkanlar yapılacağı belirtildi. Projenin devamı için ise sonbahar işaret edildi. Sinop'un turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi için surların önünde olacak yıkımlar bir süre bekletilecek. Ardından o binalarda yıkılarak tarihi ve doğal güzellikler ortaya çıkartılacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Meydan Projesi'nin bugün burada ilk somut ve fiili adımını atıyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı olarak bilinen ve son dönemde de Adliye Ek Hizmet Binası olarak görev yapan binanın yıkımını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Sinop'un 30 yıllık bir rüyası Meydan Projesi'nin bugün ilk kazma vuruşunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız bir ekip olarak hep birlikte el ele Sinop'un bütün rüyalarını ve hayallerini gerçekleştirmek. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise “Sinop biliyorsunuz vizyonunu eğitim, kültür ve turizmden yana koymuş bir kent. Biz de bu vizyonla örtüşen her projenin yanında olacağımızı defalarca ifade etmiştik. Sinop için bir çivi çakana Sinop için bir taş üzerine taş koyan herkese teşekkür ederiz. Çok önemli buluyoruz. Çok gecikmiş ama mutlaka bundan sonrasında çok süratli bir şekilde proje hayata geçecek” sözlerini kullandı.

Açıklamaların ardından Sinop İl Özel İdaresi'ne alınan 4 yeni araç valilik önünde yapılan kurdele kesimi ile hizmete alındı.