Sinsi düşman hipertansiyon

Yüksek tansiyon hastalarının yüzde 50'sinin tansiyon hastası olduklarını bilmediğini belirten Nefroloji Uzmanı Dr. İsmail Özer, “Yüksek tansiyon, uzun süre belirti vermeden sinsice ilerleyerek kalp, büyük damarlar, göz, böbrek ve beyin gibi hayati organlara zarar verir. Sinsi düşman olarak da adlandırılan tansiyonu tespit etmenin tek yolu, belli aralıklarla tansiyonu ölçtürmektir” dedi.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Nefroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. İsmail Özer, günümüzde küresel bir halk sağlığı sorunu olan yüksek tansiyonun en öldürücü hastalıklar arasında ilk sıralarda geldiğine dikkat çekti. Uzm. Dr. İsmail Özer, “ En sık görülen kronik hastalıklardan biri olan yüksek tansiyon, dünyada her 100 kişiden 30'unda görülüyor. Yüksek tansiyon hastalarının yüzde 50'si, tansiyon hastası olduklarını bilmemektedir. Yüksek tansiyon, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir” diye konuştu.

Yüksek tansiyonun uzun süre belirti vermeden çok sinsice ilerleyerek uzun vadede 5 önemli organda hasar yaratabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. İsmail Özer, “Bu organlar; kalp, büyük damarlar, göz, böbrek ve beyin gibi çok hayati organlardır. Sinsi düşman olarak da adlandırılan tansiyonu tespit etmenin tek yolu, belli aralıklarla tansiyonu ölçtürmekten geçmektedir” şeklinde konuştu.

“Düzenli hekim kontrolüne gidilmeli”

Uzm. Dr. Özer, hipertansiyon tanısı koyulduktan sonra yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı:

“Tanı koyulduktan sonra almamız gereken tedbirleri sağlıklı beslenmek, tuzu az tüketmek (günde 3-4 gramdan fazla tuz tüketmemek), fazla kiloluysak kilo vermek; fiziki aktiviteleri düzenli yapmak; düzenli hekim kontrolüne gitmek ve organlarımıza hasar verip vermediğini öğrenmek, hekim tarafından önerilen ilaçları düzenli ve aksatmadan kullanmak şeklinde sıralayabiliriz. Unutmayalım ki bu basit önlemleri ve tedbirleri almak bizi felç, böbrek yetmezliği diyaliz, miyokard infarktüsü kalp yetmezliği gibi ağır hastalıklardan kurtaracaktır.”