Sinsi hastalık 'mide kanseri'nde belirtilere dikkat

Dr. Volkan Kınaş, "Mide kanseri genellikle sinsi seyreder. Mide bölgesinde hissedilen rahatsızlık hissi dikkate alınmalı ve mutlaka bir uzman doktor tarafından takibi yapılmalıdır" dedi.

Kanserler arasında görülme sıklığı açısından mide kanserinin 4. sırada olduğunu ancak kanser ölümleri içinde 2. sırada yer aldığını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Volkan Kınaş, "Mide kaburgaların altında karnın üst bölgesinde yer alan içi boş büyük bir organdır. Mide kanseri hızlı seyreden ve yayılan bir kanser türüdür. Genellikle bir ülser şeklinde başlar. Mide kanseri çevre organ ve lenf bezlerini etkileyebilir. Mide kanserinin erken evredeki belirtileri sindirim sistemine bağlı diğer rahatsızlıkların belirtileri ile benzerlik göstermekte olup, bunlarla karışabilir. Karın ağrısı, mide yanması, çabuk doyma, kan düşüklüğü, dışkıda kan görülmesi ve dışkının siyah renk alması, istemsiz kilo kaybı en önemli belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

Hastalığın tanı ve tedavi süreci hakkında bilgi aktaran Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Mide kanserinin tanısında en önemli araç endoskopidir. Üst gastrointestinal endoskopi tanı koydurucu yöntemdir. Bu yöntemle mide iç yüzeyi tamamen izlenir ve şüpheli bölgelerden biyopsi alınarak tanı konulur. Tanı konma oranı yüzde 95'in üzerindedir. Yukarıda saymış olduğumuz yakınmalardan olan bireylerin mutlaka doktora başvurması ve endoskopi yaptırması hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.