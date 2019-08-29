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Sıra dışı şair "Bana Deli Dediler-2" kitabını çıkardı

Sıra dışı şair Durmuş Tunacık’ın "Bana Deli Dediler-2" isimli şiir kitabı çıktı.

Sıra dışı şair Durmuş Tunacık'ın "Bana Deli Dediler-2" isimli şiir kitabı çıktı.


Geçirdiği şizofreni hastalığını şiir yazarak yendiğini belirten şair Durmuş Tunacık, "Bana Deli Dediler-2" isimli şiir kitabını çıkardı. Samsunlu şair, şiirlerinin temalarının genellikle ilahi ve beşeri aşk üzerine olduğunu belirtti. Bin adet basılan ve 65 şiirden oluşan "Bana Deli Dediler-2" isimli kitap, önümüzdeki haftadan itibaren raflarda yerini alacak.


Ortaokuldan beri şiir yazdığını belirten Tunacık, "Tema olarak aşkı seçmemin sebebi Allah aşkını, vatan aşkını insanlara anlatma gereği duyuyorum. Şiirlerimi o anları yaşadığım için yazmadım. Bazen gördüğüm, duyduğum bir


şeyi sanki o anı yaşıyormuş veya başkasının yerine yaşamış gibi hissederek yazdım. 30 senedir şiir yazıyorum ve bundan sonra da yazmaya devam edeceğim" dedi.

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