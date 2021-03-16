Sivil polis ekipleri denetimde

Kovid 19 vakalarının artışı ve Samsun'un çok yüksek riskli illerin başında gelmesinin ardından polis ekipleri denetimleri yoğunlaştırarak kurallara uyulması ve Kovid-19 ile mücadele anlamında farklı denetim yolları da izlemeye başladılar.

Çarşamba Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sivil denetim kapsamında şehir içi dolmuş hatlarına ve Çarşamba özel halk otobüslerine sivil şekilde binerek denetim gerçekleştirdiler. Yapılan denetimlerde fazla yolcu alınıp alınmadığı, yolculara araçlara binerken HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve diğer trafik kurallarına riayet edilip edilmediği denetlenirken tespit edilen eksikliklere tutanak düzenlenip idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada toplu taşıma alanında Kovid-19 ile ilgili alınan önlemlere tüm araç sürücülerinin dikkatli bir şekilde uymasının sağlanması ve vaka sayılarının Samsun'da düşürülmesinin hedeflendiği vurgulandı.