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"Siyasi İdeolojiler ve Edebiyat" konferansı

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) Öteki Buluşmaları kapsamında online olarak “Siyasi İdeolojiler ve Edebiyat” başlıklı konferans düzenlenecek.


SAMÜ'den yapılan açıklamada, “Tanıl Bora'yı ağırlayacağımız programda, Servet Gündoğdu ve Kaan Kurt'un moderatörlüğünde, ‘Siyasi İdeolojiler ve Edebiyat' başlığı ile siyaset ile edebiyat, politika ile estetik, iktidar ile sanat arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkilere yer yer değinen Cereyanlar kitabını konuşacağız” denildi.


“Siyasi İdeolojiler ve Edebiyat” başlıklı konferans 19 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

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