Siyasilerin ve sanatçıların ayakkabı boyacısı

Samsun'da 52 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan bir kişi hem ailenin bu mesleği icra eden 3. nesli olmasıyla hem de siyasilerin ve ünlü sanatçıların ayakkabı boyatmak için tercih ettiği kişi olarak dikkat çekiyor.

Selanik göçmeni olan 63 yaşındaki Aydın Karaca, daha 11 yaşında hem okul harçlığını çıkarmak hem de eve ekmek götürmek için baba mesleği olan ayakkabı boyacılığına başladı. Omzuna aldığı boya sandığıyla şehrin merkezi konumunda olan Cumhuriyet Meydanı'na gelen Karaca, burada kısa sürede mesleğinde parmakla gösterilen kişi haline geldi. Karaca, hem ailenin bu mesleği icra eden 3. nesli olmasıyla hem de şehre gelen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi ve ünlü sanatçıların ayakkabı boyatmak için tercih ettiği kişi olarak da dikkat çekiyor.

"Babamın babası da ayakkabı boyacısıydı"

1923 yılında ailesinin Selanik'ten Merzifon'a geldiğini aktaran Karaca, oradan da Samsun'a geldiklerini söyledi. 11 yaşında okula giderken ayakkabı boyacılığıyla tanıştığını ifade eden Karaca, “Babam ayakkabı boyacısıydı. Ben de babamın yanında giderdim harçlık almak için. Aradan vakit geçtikçe ben de boyacılık mesleğine başladım. Hem okudum hem boyacı oldum. Bu sayede evime ekmek götürüyordum. Babamın babası da ayakkabı boyacısıydı. Bu mesleği icra eden 3. nesilim. Ama benden sonra bu mesleği yapacak yok. Oğlum okudu ve çalışıyor. Bu mesleği seçmesini istemedim” dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

Samsun'un en eski ayakkabı boyacılarından bir tanesi olduğunu kaydeden Karaca, “İşimi severek yapıyorum ve paramı kazanıyorum. Zaman geliyor aç kaldığım günler oluyor. Yağmur, kar yağdığı zaman iş olmuyor. Yine de her halime şükürler olsun. Bu mesleğin güvencesi yok. Bu meslek zor” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ayakkabısını boyadım"

Bu zamana kadar birçok siyasetçi ve ünlü sanatçının ayakkabılarını boyadığını belirten Karaca, “Ünlü sanatçılardan Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Erol Taş ve Yıldıray Çınar var. Siyaset dünyasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Samsun'a geldiğinde ayakkabısını boyamıştım. Cumhurbaşkanımız haricinde Süleyman Demirel de beni tercih ederdi ayakkabısını boyatmak için. Onun haricinde birçok bakan, milletvekili ve başkanların da ayakkabılarını boyadım. Sağ olsunlar Samsun'a geldiklerinde beni tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.