İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde sobadan çıkan yangında ev küle döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde sobadan çıkan yangında ev küle döndü. Bir kişi yaralandı.


Yangın, Türkköyü Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Savaş Önder'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangında ellerinden hafif yaralanan Savaş Ö.(17), 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.