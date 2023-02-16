Soğuk hava ve kar yağışı Samsun'da etkili oluyor

Kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşandığı Samsun'da kar yağışı aralıklarla etkili olurken, 80 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun bir süredir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Hava sıcaklıkları şehir merkezinde 2 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Zaman zaman şehir merkezinde de kar yağışı görülüyor.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde 80 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Bugün itibarıyla Terme'de 6, Salıpazarı'nda 5, 19 Mayıs'ta 6, Bafra'da 7, Alaçam'da 19, Yakakent'te 8, İlkadım'da 10, Atakum'da 15 ve Tekkeköy'de 4 olmak üzere 80 mahallenin yolu ulaşıma kapalı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri 20 adet kar bıçaklı kamyon, 15 traktör kepçe, 17 loder, 14 arasöz, 30 greyder, 7 dozer, 17 mini case ile kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Kar yağışının il genelinde ve yüksek kesimlerde etkili olduğu Samsun'da kar kalınlıkları Kavak'ta 23 santim, Ladik Kayak Merkezi'nde 61 santim ve Salıpazarı'nda ise 98 santime kadar ulaştı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava şartları hakkında bulunduğu uyarılarda ise “Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar, iç kesimlerde ise (200 ve üzeri) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Samsun ve Ordu kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise (200 m ve üzerinde) yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgar; kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa), iç kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Deniz uyarısı olarak da Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın; batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Samsun'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının artmasının beklendiği öğrenildi.