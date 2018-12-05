Soğuk havalarda eklem ağrılarına dikkat

Dr. Cem Coşkun Avcı, havaların soğumasıyla birlikte artan eklem ağrılarına dikkat çekti.

Büyük Anadolu Samsun Hastaneleri Samsun Dr. Cem Coşkun Avcı, soğuk havalarda daha da fazla ortaya çıkan eklem ağrılarının nedenleri hakkında bilgiler verdi.

Havaların soğumasıyla birlikte artan eklem ağrıları, birçok sebebe bağlı olabilir diyen Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, kıkırdak sıvısının azalması veya iltihaplanması gibi sorunlar özellikle ileri yaşlarda görülmesine rağmen gençlerde de ortaya çıkabileceğini söyledi.

İhmal edilmemesi gereken ağrıların başında gelen eklem ağrıları düzenli tedavi edilmediği takdirde yaşamı adeta zehir ettiğini ifade eden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Her eklem ağrısı romatizmadır diyemeyiz. Birçok romatolojik hastalıkta ağrıya ek olarak eklemde şişlik, hareketlerde kısıtlılık ve özellikle güne başlarken eklemlerde sertlik hali belirtileri gösterebilir” dedi.

“Cerrahi operasyon gerektirebilir”

Dr. Avcı şu bilgileri verdi: “Hastalık aslında bir bağışıklık sistemi hastalığıdır diyebiliriz. Ekleme yük binmesi, yaralanma gibi olaylarla ilgisi yoktur. En önemli ayırt edici özellikleri sabah sertliği dediğimiz günün sabah saatlerine özgü eklem şişliği ve sertliğidir. Ağrının nedeni çoğunlukla olduğu gibi kireçlenme ise eklemi dinlendirmek, kilo vermek (özellikle diz için), bazen soğuk, bazen sıcak uygulamak, ilaçlar almak ve fizik tedavi geçerli tedavi yöntemleridir. Cerrahi ancak çok ağır durumlarda düşünülebilir. Kişiye yapılan muayene bulguları ve eşlik eden kas iskelet sistemi bulguları, göz, böbrek ve ciltte görülebilen ek bulgular hastalığın ayırıcı tanısında yardımcı olmaktadır. Bunun için mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından tedavi edilmelidir.”