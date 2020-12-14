Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sokağa çıkma yasağına uymayan 435 şahsa toplam 1 milyon 238 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu hafta sonu da Samsun'da kısıtlamalara uymayan 435 şahsa toplam 1 milyon 238 bin 585 TL idari para cezası yazıldı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma yasağında, 435 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 238 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”