Sokağa çıkma kısıtlamasında adam kaçırma iddiasına 4 gözaltı

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen İstanbul'dan Samsun'a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sefaköy'de esnaf olduğu öğrenilen Diyarbakırlı M.A., Samsun'da bulunan nişanlısı N.N.C.'nin evine geldi. M.A.'nın Samsun'daki nişanlısının evinin adresini tespit eden ve İstanbul'dan Samsun'a gelen 4 kişinin kendilerini polis olarak tanıtıp M.A.'yı zorla bir araca bindirip kaçırdıkları iddia edildi. Olay genç kız ve ailesi tarafından polise ihbar edildi. M.A.'nın bulunduğu otomobil Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Uludağ Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ele geçirildi. Polis zorla kaçırıldığını söyleyen M.A.'yı kurtarırken, olayla ilgili Erzurumlu ve kardeş oldukları öğrenilen S.A., F.A., S.A. ve F.A. gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.