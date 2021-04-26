Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 şahsa 765 bin 959 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 410 şahsa işlem yapılarak 765 bin 959 TL idari para cezası yazıldı.

İzolasyon kuralını ihlal eden 15 şahsa idari işlem

23-24-25 Nisan 2021 günleri korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında uygulamalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 52 bin 618 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 10 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında bin 292 şahıs ikametlerinde denetlendi, adresinde bulunmayan 1 şahsa idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 bin 158 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı, izolasyon kuralını ihlal eden 4 şahıs yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında bin 548 şahıs ikametlerinde denetlendi.

71 aranan şahıs yakalandı

23 Nisan günü saat 08.00 ile 26 Nisan günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 52 bin 618 şahsın GBT sorgusu yapılarak 71 aranan şahıs yakalandı, 5 şahsa adli işlem yapıldı, 145 şahsa idari işlem yapılarak 133 bin 950 TL para cezası uygulandı, 10 bin 356 araç kontrol edildi, 59 araca cezai işlem yapılarak 89 bin 798 TL para cezası uygulandı, 1 aranan araç yakalandı, 3 araç trafikten men edildi, 568 iş yeri kontrol edildi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 33 adet mermi, 30 adet kesici/delici alet, 1,88 gram kannabinoid, 1,07 gram metamfetamin, 2,325 adet sentetik ecza hap ele geçirildi,

trafik yönünden 9 bin 175 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 70 araç ve sürücüye 969 bin 257 TL cezai işlem uygulandı, 132 araç trafikten men edildi.