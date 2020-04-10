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Sokağa çıkma yasağını duyan alışverişe koştu

Samsun’un Bafra ilçesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı duyan vatandaşlar market ve bakkallara hücum etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı duyan vatandaşlar market ve bakkallara hücum etti.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu akşam 24.00 itibarıyla açıklanan 2 gün sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, fırın ve manavlara hücum etti. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir biriyle yarış etti. İlçe merkezinde araç trafiğinin kitlendi, bazı bakkallarda raflar kıs aşurede boşaldı.

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