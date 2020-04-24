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Sokağı çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye yolları asfaltlıyor

Yeni korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yolların boşalmasını fırsat bilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde asfalt yenileme çalışması yapıyor.


Sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Samsun bomboş kaldı. Sokak ve caddelerin boş olmasının fırsat bilen belediyeler ise çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan temizlik ekipleri sokaklarda virüs avlarken bir yandan ise yolların bakımı yapılıyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi ise şehrin farklı noktalarında yolların bakım ve onarım çalışmasına ağırlık verdi. Atatürk Bulvarı'nda Samsun Valiliği önü ile Güzel Sanatlar Fakültesi mevkisinde bozulan asfalt kaldırılarak yerine yenisi yapılıyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs ile mücadeleye son hızla devam ettiklerini hatırlatarak, "Korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağını fırsat bilip çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Yolların boş olması işlerimizi daha hızlı yapmamıza fırsat veriyor. Bir taraftan salgın ile mücadeleye devam ediyoruz, bir taraftan da yol bakım ve asfaltlama işlerini yapıyoruz" dedi.

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