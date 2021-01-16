İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında 3 kişi tarafından hastanelik edildi

Samsun’da sokak ortasında yolunu kesen 3 kişinin saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu.

Samsun'da sokak ortasında yolunu kesen 3 kişinin saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Kahramanmaraş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. (23) yolunu kesen tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edilip hastanelik oldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.C. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.