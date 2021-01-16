Sokak ortasında 3 kişi tarafından hastanelik edildi

Samsun'da sokak ortasında yolunu kesen 3 kişinin saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Kahramanmaraş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. (23) yolunu kesen tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edilip hastanelik oldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.C. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.