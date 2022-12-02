İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Samsun’da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Samsun'da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan R.Ş. (48) 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.