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Sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1'i kadın 2 kişi yaralandı.


Olay, Altınkaya Mahallesi Albayrak 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.(26) ile U.Ö. (27) sokak ortasında birbirine ateş etti. Yaşanan çatışmada U.Ö. ve balkonda çamaşır asan F.İ.(56) isimli kadın yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan S.Y.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yaralıya ait bir tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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