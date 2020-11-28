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Sokak ortasında genç kadını bıçakladı

Samsun’da bir şahıs sokak ortasında genç bir kadını bıçaklayarak yaraladı.

Samsun'da bir şahıs sokak ortasında genç bir kadını bıçaklayarak yaraladı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Subaşı mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. adlı şahıs kendisinin polise ihbar edilmesi tartışmasında H.Y. adlı genç kadına bıçakla saldırarak yaraladı. Sol bacağından yaralanan H.Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.G. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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