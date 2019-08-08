İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokakta husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi sokakta husumetlisini pompalı tüfekle vurdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi sokakta husumetlisini pompalı tüfekle vurdu. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.



Olay, ilçeye bağlı Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ET 187 plakalı kamyonetle olay yerine gelen Mustafa D., aralarında husumet bulunduğu ve sokak üzerine fasulye sattığı öğrenilen Teyfik Öz'e 1 el pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan Mustafa D. olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Kaçan şahıs kısa sürede yakaladı


Kaçan şahıs ise kısa sürede Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden kaçtığı araç ile yakalandı. Yaralamada kullanılan pompalı tüfek de otomobil içerisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.