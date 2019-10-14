Son demir ustaları

Samsun'da, demircilik mesleği teknolojiye direnmeye çalışırken mesleğin son temsilcileri artık çırak bulamıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Demirciler Arastası'nda bulunan demirci ustalarının sayısı son 10 sene içerisinde 36'dan son 9'a düştü. En eski mesleklerden biri olan demircilik günümüzde teknolojiye yenik düşerek kaybolmaya yüz tutuyor. Baltadan nala kadar birçok malzemenin üretildiği Demirciler Arastası'nda çalıştıracak çırak da yetişmiyor. Birçok kişi babandan kalan bu mesleği icra etmeye çalışırken mesleğin ileride ne olacağı konusu merak ediliyor.

"Günden güne demircilik bitiyor"

Demircilik mesleğinin bitmek üzere olduğunu belirten demir ustası 55 yaşındaki Ahmet Pişkin, "Eskiden dükkanlarda işçi bolluğu vardı. Bir demirci dükkanında 3- 4 kişi çalışıyordu. Şu an tek kişi çalışıyor. Günden güne kayboluyor. Vezirköprü'de şu an sadece 9 kişi kaldı. Bizler ise bu mesleğin son temsilcileriyiz" dedi.

"Son kuşağım benden başkada yok artık"

Yetiştirecek kimseyi bulamadığı ifade eden 51 yaşındaki Hüseyin Zaim, "İlk olarak dedem demirciydi sonrasında babam ve şimdi ben bu demircilik mesleğini yapıyorum. Son kuşağım, benden başkada yok artık. Oğullarım başka alanlara yöneldiler. Ben ilkokul zamanımda çırak olarak başladım. Babam vefat ettikten sonra dükkanı ben devraldım. Benden sonrada kapanacak çünkü çalışacak, yetişecek kimse yok" diye konuştu.