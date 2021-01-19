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“Son Deplasman Kara Sevda”

Samsun Büyükşehir Belediyesi ‘İz Bırakanlar’ programıyla YouTube kanalından canlı yayınla 20 Ocak için anma programı yapacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ‘İz Bırakanlar' programıyla YouTube kanalından canlı yayınla 20 Ocak için anma programı yapacak.


Büyükşehir Belediyesi, ‘İz Bırakanlar' programında yarın, 20 Ocak 1989 tarihindeki kazada hayatını kaybeden Samsunspor değerlerini anacak. Başkan Mustafa Demir, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve birçok değerli ismin katılacağı canlı yayının moderatörlüğünü deneyimli spiker Erdoğan Arıkan yapacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'un eski futbolcusu ve eski Başkanı Emin Kar ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın da yer alacağı, Başkan Yüksel Yıldırım, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eski Milli Futbolcular Oğuz Çetin, Ali Gültiken ve Cüneyt Tanman'ın da video konferansla katılacağı canlı yayında hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan anılacak.


“Son Deplasman Kara Sevda” başlığı ile yayınlanacak program Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında saat 21.00'de başlayacak. Programda ayrıca 55 kişiye Samsunspor forması hediye edilecek.

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