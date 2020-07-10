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Sorumsuz piknikçilerin kirlettiği kanyonu belediye temizledi

Samsun’da sorumsuz piknikçilerin kirlettiği Şahinkaya Kanyonu’nu Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizledi.

Samsun'da sorumsuz piknikçilerin kirlettiği Şahinkaya Kanyonu'nu Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizledi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı ve Çeltek Mesire alanında temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla 48 torba çöpü doğadan arındırdı.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve normalleşme süreci ile yeniden açılan sahiller, parklar ve piknik alanları sıcak havalarda yoğun talep görüyor. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle çevreye bırakılan çöpler belediye ekipleri tarafından toplandı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri doğa harikası yerlerde çöp birikintisini önlemek amacıyla adeta temizlik seferberliği başlattı. Daha önce Gölalan Şelalesi'nde temizlik yapan ekipler bugün de Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı ve Çeltek Mesire Alanı'nda çöp topladı.


İki alanda da Samsun Büyükşehir Belediyesi plastik su şişelerinden cam şişelere, piknik malzemeleri ve poşetlerden tek kullanımlık plastik atıklara kadar doğada yeri olmayan 48 torba çöpü ve atığı alandan temizledi.


Temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten ekipler vatandaşlardan da doğaya karşı daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

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