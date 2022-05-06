Sosyal medya cinayetine 2 tutuklama

Samsun'da kendisini darp eden husumetlisini, arkadaşı ile birlikte saldırı düzenleyerek öldüren zanlılar tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Kıllı (21) ile Batuhan Şakir B.(21) arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Kavgada Alihan Kıllı, Batuhan Şakir B.'ye uçar tekme atarak darp etti. Olay anının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri gören Batuhan Şakir B. yanına arkadaşı 17 yaşındaki K.K.'yi de alarak çay bahçesi önünde karşılaştığı Alihan Kıllı'ya hem tabancayla hem de tüfekle ateş açtılar. Ağır yaralanan Alihan Kıllı kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis tarafından yakalanan Bahuhan Şakir B. ile K.K. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Çezaevine gönderildi.