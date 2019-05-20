Sosyal medya üzerinden haberleştiği gençlerle sahurda buluştu

Canik Belediyesi Engelsiz Kafe'de gerçekleşen buluşmaya sosyal medyadan belediye başkanının çağrısına uyan gençler ile Canik AK Parti Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri katıldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sahur sırasında gençlerle tek tek sohbet eden Başkan Sandıkçı öğrencilik yıllarını anımsadığını ifade ederek, “Gençliğimiz bizim en değerli hazinemiz. Ülkemizin istikbali gençlerimizin ellerinde. İşte bu nedenle tam da istiklalden istikbale yürüyüşümüzün 100. yılında sizlerle böyle samimi bir ortamda bir araya gelmekten mutluluk duydum. Sosyal medya çağrımıza cevap verdiğiniz ve katılımınız için teşekkür ederim. Nice 100 yıllar görebilmemiz için sizlerin fikirlerine, bilginize, donanımınıza, teknolojiyi yakından takip ederek artık tüketen değil üreten bir toplum olma yolunda ilerlememizi sağlayacağınız katkılara ihtiyacımız var. Şuan içinde bulunduğumuz zamanın da ruhunu yakalayabilmek adına sizlerin belediyemize faaliyetlerimize yönetim anlayışımıza bakış açısını da önemsiyoruz. En büyük gücümüz birlikteliğimiz ve bu samimi ortamı oluşturabilmemizdir. Gerçekten üniversite yıllarıma döndüm şuan. Ramazan ayını üniversite öğrencisi olarak geçirmek biraz meşakkatlidir. Bu manada sizlerle olmak beni duygulandırdı” diyerek gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.