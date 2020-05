Sosyal medya üzerinden vaaz yayını

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararlar çerçevesinde Samsun İl Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşların vaazlardan mahrum kalmaması için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre müftülüğün sosyal medya hesaplarından “Vaaz saati” adı altında her gün saat 11.00'de bir vaiz tarafından verilen vaaz yayınlanacak. Yine aynı şekilde hafta içi her gün saat 11.30'da farklı bir vaiz tarafından “Aile sohbetleri” yapılacak. Bu sohbetlerde ailenin fıkhi meseleleri, ailede ibadet hayatı, aile okulu, Kur'an-ı Kerim'den örnek aileler ve mahremiyet gibi her gün farklı konular ele alınacak. Hafta sonları ise gençler için “Gençlik sohbetleri” yayını olacak. Yine bu ay boyunca sosyal medya üzerinden güne özel birer ayet, hadis ve dua paylaşılacak. Dün başlayan uygulama Ramazan ayı boyunca her gün devam edecek.

Korona virüsünün din hizmetlerine etkisini aktaran Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, “Malum olduğu üzere Kovid-19 salgın hastalığıyla birlikte tüm dünyada ve tabi ülkemizde farklı bir süreç başladı. Bu sürecin tüm alanlarda olduğu gibi müftülük hizmetlerimiz alanlarında da etkisi büyük oldu. Bu kapsamda Kur'an kurslarımızda her türden eğitime ara verildi. Camilerimizde cemaatle namaza ve cuma namazlarına ara verildi. Ramazan ayı itibariyle de teravih namazlarımız camilerde cemaatle birlikte kılınamamakta. Toplu mukabele programlarımız icra edilememektedir” dedi.

Müftülük tarafından Ramazan ayı boyunca yapılacak çalışmaları anlatan Özlem Kalyoncu Şirin, “Sürece uygun şekilde toplumumuza din hizmetini sunabilmek ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayını ihya edebilmek hissedebilmek adına bizlerde il müftülüğü olarak bir takım planlamalar yaptık. Bu çerçevede her gün ilçe müftülerimiz ve vaizlerimiz aracılığıyla birbirinde farklı birbirinden özel konularda halkımıza vaaz hizmeti sunmaya sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam etmekteyiz. Buna ilaveten hafta içi her gün aileye dair hususlarda, hafta sonu ise gençlerimize yönelik konularda sohbet programlarımızı sunumlarımızı yayınlamaya başladık. Manevi beslenmeye bir katkı sunması amacıyla da yine her gün bir ayet, bir hadis bir dua paylaşımı yapmaktayız” diye konuştu.

Gönüllere dokunmak için çaba gösterdiklerini belirten Şirin, “Bu yıl toplu mukabele programları icra edemiyoruz ama Diyanet Televizyonumuzda günde üç kez yayınlanan mukabele programlarını evlerinde takip etmeleri için halkımızı yönlendirmekteyiz. 'Alo 190 Fetva' hattımız kadın ve erkek personelimiz tarafında çok aktif bir şekilde halkımızdan gelen sorulara yanıt vermektedir. Kur'an kursu öğretmenlerimiz aracılığıyla kursiyerlerimize uzaktan eğitim, kendilerine ve ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları devam etmektedir. Din görevlilerimiz aracılığıyla da vefa sosyal destek gruplarında çok aktif bir şekilde halkımıza ihtiyaçları noktasında ulaşmaya ve gönüllere dokunmaya çaba göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.