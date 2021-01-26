İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medyadan çocuk istismarı içerikli görüntü satan kişi yakalandı

Samsun’da sosyal medya hesapları üzerinden ’çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı’ yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden 'çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı' yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi'nde ikamet eden İ.D.'nin (45) sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığını ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldığını tespit etti. Polis, bu sabah İ.D.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D.'nin polis takibine yakalanmamak için değişik uygulamalar ve farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi. İ.D.'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.