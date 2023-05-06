Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği büyük ilgi gördü.

Kavak Gençlik Merkezi tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi” kapsamında Kavak'ta Atatürk Parkı'nda sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliğe katılanlar keyifli bir gün geçirdi.

Kavak Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinlikleri kapsamında çeşitli oyunlar oynandı. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte Kavak Gençlik Hizmetleri Müdürü Deniz Konak, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı bu tür projeler ile gençlerin meydanlara çekilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Amaçlarının gençleri bir günde olsa sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Konak, “Bugün 81 ilde bakanlığımızın düzenlediği ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi' kapsamında etkinlik gerçekleştiriyoruz. Gençlik Merkezimize gelen gençlerimizi Kavak Atatürk Meydanı'na topladık. Bu etkinlikle çocuklar biraz olsun sosyal medyadan uzaklaşsın istedik. Kavak'ta mümkün olduğunca bunu yaygın hale getireceğiz. Projedeki amacımız çocuklarımızı internet ortamından ve diğer bağımlılık oluşturacak durumlardan bir günde olsa uzak tutup onları etkinliklere dahil etmek. Onlarla çeşitli, müzik ve değişik etkinliklerle güzel bir gün geçirmeyi istedik” dedi.