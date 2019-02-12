Sosyal paylaşım sitesinden silah ticaretine 2 yıl 2'şer ay hapis

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden silah ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 şüpheli 2 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı davada yargılanan 1 şahıs da silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası alıp cezası ertelendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 Mart ayında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden silah ticareti yaptıkları iddia edilen S.P., S.V. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Söz konusu şahıslar hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.P. ve S.V., "silah kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılırken, E.K.'ye ise "silah bulundurmak" suçundan 4 ay hapis ve 400 lira da adli para cezası verildi. Ancak E.K.'ya verilen para ve hapis cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilerek ertelendi.